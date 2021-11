Von Corona in die Enge getrieben: Peiner Teppich-Traditionsgeschäft schließt

Peine

Wenn der Peiner Teppich-Händler Majid Moghadam über das Teppichknüpfer-Handwerk spricht, dann geht ihm das Herz auf. „Weil ich weiß, wie schwer es ist, einen Teppich zu knüpfen. Das ist Kunst. An einem guten Teppich mit den Maßen von 2x3 Meter müssen die Knüpfer mindestens anderthalb bis zwei Jahre arbeiten. Doch Erinnerungen an einen schönen Teppich können unvergesslich sein, Teppiche kauft man nicht wie Semmel alle Tage“, sagt er. Die Leidenschaft für Teppiche ist es daher auch, die den gebürtigen Iraner derzeit etwas traurig stimmt: Nach mehr als 30 Jahren wird er seine „Teppich-Galerie“ in Peine schließen.

Von der Corona-Krise in die Enge getrieben

Seine schwarzen Haare, seine Agilität und seine Leidenschaft im Kundengespräch lassen nicht darauf schließen: Doch Majid Moghadam ist 67 Jahre alt. Dass er seine „Teppich-Galerie“ schließt, hat am Rande auch mit seinem Alter zu tun: „Ich habe Wirbelsäulen-Probleme. Es sind aber vor allem zwei Komponenten, die uns in die Enge getrieben haben und wir diese Entscheidung treffen mussten: Die Corona-Krise und die wirtschaftliche Lage“, unterstreicht er. Zudem wolle er künftig das Leben gerne mit etwas weniger Stress, aber dafür mehr Familienfreuden genießen. „Ich habe zwei Enkeltöchter. Ich werde mich jetzt mehr um meine Familie kümmern“, sagt der gebürtige Iraner.

Mit einem Geschäft in der Fußgängerzone ging es los

1981 war er aus Teheran nach Deutschland gekommen. Majid Moghadam stammt aus einer iranischen Teppichhändler-Familie. An der Fachhochschule in Coburg hatte er Bauwesen studiert. Doch seine Faszination für die Welt der Orient-Teppiche ließ ihn zum Einzelhändler werden. 1989 startete er in Peine, zunächst mit einem Geschäft in der Fußgängerzone, später wechselte er in der Echternstraße und seit rund sieben Jahren berät und verkauft er an der Ecke Werderstraße/Marktstraße. Moghadam fühlt sich wohl in der Kleinstadt. Viele Peiner kennen ihn, im Peiner Forum hielt er sogar mal einen Vortrag über seine Heimat und die persische Kultur. Warum ihn die Teppich-Kunst so fasziniert, wird in seinem Laden deutlich: Er hat Exemplare, die sind aus mehr als vier Millionen Knoten entstanden. Es gibt die Orient-Teppiche mit traditionellen Mustern aber auch moderne Varianten mit Vogel-Figuren, ein Exemplar zeigt sogar ein Porträt seiner Tochter. Das sieht fast wie ein Foto aus. „Wir haben auch Sonderwünsche gefertigt. Manche Kunden wollten zum Beispiel Teppiche mit Bildern ihrer Enkelkinder haben“, erzählt Majid Moghadam.

Teppiche lassen sich sogar Rahmen und als Bild an die Wand hängen: Majid Moghadam zeigt ein ganz besonderes Exemplar in seinem Geschäft. Quelle: Christian Meyer

„Einen Teppich muss man fühlen“

„Ebbe und Flut“ habe er in all den Geschäftsjahren erlebt. Ein Ärgernis war es, dass er selbst unter Betrügern gelitten habe. Sie hatten sich als Verwandte von ihm ausgegeben und unter einem hanebüchenen Vorwand den Leuten überteuerte Teppiche verkauft. Die gute Beziehung zu seinen Kunden sei hingegen das schönste an seiner Arbeit gewesen. Vor allem ältere Kunden hätten die Teppiche und die Beratung geschätzt. Groß in den Internet-Handel einzusteigen, sei für Majid Moghadam hingegen nicht in Frage gekommen. „Einen Teppich muss man sehen, anfassen, fühlen – und auch mal im Haus probelegen, bevor man ihn kauft“, sagt der Geschäftsmann, der in Peine wohnen bleiben wird. Mehr noch: „Für Reparaturen, Spezialreinigungen und Restaurationen werde ich meinen Kunden auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, sagt Moghadam.

Das Ladengeschäft in Peine soll allerdings Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres schließen. Über eine Auswahl von rund 300 Exemplaren verfügt die Teppich-Galerie derzeit. „Wir werden zum Abschied bis zu 75 Prozent Rabatt auf unsere Ware geben“, sagt Moghadam.

