Vom Waschbär bis zur Nilgans – Peiner Jäger erlegen deutlich mehr eingewanderte Tiere

Peine

Gebietsfremde Arten (Neozoen) breiten sich im Peiner Land immer weiter aus. Das geht aus den jährlich erhobenen Jagdstrecken hervor. Bei Waschbär und Nilgans stiegen diese im Jagdjahr 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Am höchsten ist der Anstieg bei der Nilgans auf 107 (62), gefolgt vom Waschbär auf 210 (191). Im Jagdjahr 2020/2021 kamen zudem 328 Nutria zur Strecke (548) sowie 44 Marderhunde (60).

Die Zahlen werden einmal im Jahr durch die Leiter der sechs Hegeringe im Landkreis Peine gemeldet und anschließend von der Kreisjägerschaft ausgewertet. „Ein großes Dankeschön allen Peiner Jägerinnen und Jägern, für ihre anhaltend intensive und erfolgreiche Bejagung dieser in unserem Landkreis nicht heimischen, invasiven Arten. Auch die hohen Streckenzahlen bei der Jagd auf Schwarzwild sind eine hervorragende Leistung. Dieser Beitrag zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest ist enorm wichtig für die hiesige Landwirtschaft“, sagt Kreisjägermeister Hans Werner Hauer.

„Rekordjahr“ beim Schwarzwild

Beim Schwarzwild gab es im Jagdjahr 2019/2020 im Kreis Peine eine „Rekordstrecke“ zu verzeichnen. Es wurden 656 Wildschweine erlegt. Im Jagdjahr 2020/2021 kamen 36 Stück Schwarzwild im Straßenverkehr zu Tode, insgesamt waren es 561 Stück Schwarzwild. „Ein enormes Ergebnis, zumal durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch zahlreiche Drückjagden ausgefallen sind. Vor allem in den Monaten November und Dezember wird auf diesen Gesellschaftsjagden eine Vielzahl der Jagdstrecke, nicht nur beim Schwarzwild, erzielt“, erklärte der Kreisjägermeister.

Die Entwicklung beim Rehwild bezeichnete Hauer mit 1617 Stück im Jagdjahr 2020/2021 als „ausgeglichen“ und merkte an: „Leider sind davon 462 Rehe dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen, und das sind eindeutig zu viele. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn sich Rehwildsprünge wieder aufteilen, ist mit einem vermehrten Wechseln von Wild über unsere Straßen zu rechnen. Mit einer angepassten Geschwindigkeit wäre so mancher Wildunfall vermeidbar.“

Jägerschaften wollen Lebensraum verbessern

Die „erfreulichen Entwicklungen“ bei Niederwildarten wie Hase und Fasan setzten sich weiter fort. Die günstigen Witterungsbedingungen mit den trockenen und warmen Frühlingen in den Jahren 2018, 2019 und auch 2020 hätten den Besätzen flächendeckend gutgetan. Auch die vielerorts in den Jägerschaften stattfindenden lebensraumverbessernden Maßnahmen und Projekte tragen zu dieser Entwicklung bei – ebenso wie die konsequente Bejagung der natürlichen Fressfeinde wie zum Beispiel Fuchs, Marder und Dachs, deren Jagdstrecke ebenfalls angestiegen sei. In die falsche Richtung zeigten indes die Zahl 1644 Stück Raubwild zu 383 Hasen.

„In unserem schönen und abwechslungsreichen Landkreis haben auch Blühstreifen und Wildpflanzen einen zunehmend höheren Stellenwert. Die Peiner Jägerschaft leistet einen vorbildlichen Beitrag zur mehrjährigen Vielfalt an Pflanzenarten, indem vermehrt Blühstreifen angelegt werden. Mit ihren unterschiedlichen Blühzeitpunkten bieten sie fast während der gesamten Vegetationsperiode Insekten, Bienen, Feldvögeln und anderen Wildtieren einen dauerhaften Lebens-, Nahrungs- und Rückzugsraum - und sorgen für eine dauerhafte Flächenbegrünung“, freute sich Hauer.

Von Birthe Kußroll-Ihle