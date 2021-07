Wenn schon nicht richtig gefeiert werden kann, dann wenigstens ein bisschen. In Woltorf fand am Wochenende eine Art Ersatz-Schützenfest statt. Wer mochte konnte sich Schützenfest-Feeling in einer Kiste mit nach Hause nehmen oder zum Bürgerfrühstück vorbeischauen. Das kam offenbar ziemlich gut an.