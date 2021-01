Volksbank BraWo steigt bei Beteiligungsgesellschaft ein

Braunschweig

Die Volksbank BraWo, zu der auch der Standort Peine gehört, beteiligt sich mit rund 20 Prozent am Stammkapital der Braunschweiger realkapital Mittelstand KGaA. Die Gesellschaft hat sich auf Unternehmensnachfolgen im Mittelstand spezialisiert. Das Angebot der Gesellschaft richtet sich auf der einen Seite an Firmeninhaber, die beabsichtigen, ihr Unternehmen an einen geeigneten Nachfolger zu übergeben und auf der anderen Seite an Kapitalanleger, die von der Ertragsstärke und Solidität des deutschen Mittelstands profitieren möchten.

Die realkapital Mittelstand KGaA fokussiert sich als Beteiligungsgesellschaft auf inhabergeführte, mittelständische Unternehmen in Süd-Ost-Niedersachsen, denen eine Nachfolgelösung fehlt. Sie will als Erwerber oder Co-Investor Nachfolgeregelungen ermöglichen, bei denen das Lebenswerk des abgebenden Unternehmers erhalten bleibt bzw. fortentwickelt werden kann. Damit leistet die Gesellschaft einen Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen und der mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur in der Region.

Auf Investorenseite ermöglicht sie Kapitalanlegern den diversifizierten Zugang zu ertragsstarken und stabilen mittelständischen Unternehmen mit guter Marktpositionierung.

