Vorsicht: Bei einer toten Graugans, die an den Harvesser Kiesteichen gefunden wurde, ist das gefährliche Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Um die Verschleppung des Virus in Hausgeflügelbestände zu verhindern, hat der Landkreis per Allgemeinverfügung eine Aufstallung angeordnet. Das teilte Kreis-Sprecher Fabian Laaß am Freitag mit. Betroffen sind folgende Gebiete: Gemeinde Wendeburg und Edemissen, Gebiete der Ortschaften Wipshausen, Wense, Ersehof, Neubrück, Rüper, Harvesse und Bortfeld. Die Geflügelpest (Aviäre Influenza) ist eine gefährliche Tierseuche, die zu großen Tierverlusten und erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen kann.

„Da sich die Lage kurzfristig ändern kann, ist auch jederzeit mit einer Ausweitung der Gebiete, für die die amtliche Anordnung einer Aufstallung des Geflügels getroffen wird, zu rechnen“, betont Laaß in einer Mitteilung.

Alle Geflügelhalter müssen Schutzmaßnahmen ergreifen

Der Landkreis Peine appelliert an alle Geflügelhalter – sowohl kommerzielle Betriebe als auch Hobbyhalter und Halter von Kleinstbeständen – sich rechtzeitig mit der Situation auseinanderzusetzen und umgehend vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

In jeder Geflügelhaltung komme es jetzt besonders auf die Einhaltung der ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen an.

Sollte Geflügel außerhalb der vom Aufstallungsgebot betroffenen Gebiete weiter im Freien gehalten werden, ist unbedingt auf den Schutz des Geflügelbestandes vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu achten. Dazu gehören insbesondere Futterstellen, die für Wildvögel nicht erreichbar sind, eine geschützte Lagerung von Futter und Einstreu und das Tränken mit Leitungswasser, auf keinen Fall mit Oberflächenwasser.

Tiere müssen im Stall artgerecht gehalten werden

Bei der reinen Stallhaltung von Geflügel, das vorher im Freiland gehalten wurde, liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Tierhalters, seine Tiere auch im Stall artgerecht zu halten: Insbesondere ausreichend Licht, gute Luftzufuhr und genügend Platz sind wichtig, um eine tierschutzgerechte Haltung zu gewährleisten.

In der momentanen Lage seien laufende Monitoringuntersuchungen von verendeten empfänglichen Wildvögeln noch wichtiger. Krankes oder verendetes Wassergeflügel wie Enten, Gänse und Schwäne, aber auch Greifvögel sollen auf das Geflügelpestvirus untersucht werden.Wer tote Wasservögel oder Greifvögel findet, wird gebeten, dies umgehend beim Fachdienst Veterinärwesen des Landkreises unter Lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de oder telefonisch unter (05171) 4 01-60 23 oder der Stadt Braunschweig unter veterinaerwesen@braunschweig.de oder telefonisch unter (0531) 4 70 59 03 zu melden.

Bei unklaren Krankheiten und Todesfällen ist der Tierarzt zu rufen

Besonders wichtig: Vermehrte Todesfälle und unklare Krankheitsfälle im eigenen Geflügelbestand müssen durch den eigenen Tierarzt untersuche werden. Bei erhöhten Tierverlusten im Bestand ist eine veterinärmedizinische Untersuchung durch den Hoftierarzt vorgeschrieben, um ein unklares Krankheitsgeschehen im Bestand abzuklären und das Vorliegen einer Infektion mit Geflügelpestviren auszuschließen. Sollten Geflügelhaltungen bislang nicht beim zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse registriert worden sein, muss dies schnellstens nachgeholt werden.

Hier trat die Vogelgrippe zum ersten Mal in Peine auf

Hintergrund: Im November 2016 trat die Vogelgrippe erstmals im Landkreis Peine auf. Bei der Untersuchung einer Wildente war das gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen worden. Das tote Tier wurde am Eixer See gefunden. Auch damals verhängte der Landkreis eine Stallpflicht.

Die Infektion mit diesem Virus führt bei Geflügel und teilweise auch bei anderen Vögeln zu schweren Krankheitserscheinungen mit Todesfällen. Infektionen des Menschen mit diesen Virustypen sind bislang nicht bekannt geworden, der Verzehr von Geflügelfleisch und Eiern ist unbedenklich.

Die Gefahr einer weiteren Verbreitung der Geflügelpest in den Wildvogelbeständen oder die Einschleppung in Geflügelbestände stuft der Landkreis als sehr hoch ein. Durch Ausscheiden des Erregers mit dem Kot können Wildvögel die Umwelt so kontaminieren, dass auch Hobby- und Nutzgeflügel infiziert werden. Wird das Virus in Hausgeflügelbestände eingeschleppt, wären Tötungen von Geflügelbeständen oder die amtliche Ausweisung von Sperr- und Beobachtungsgebieten die Folge.

