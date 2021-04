Die Zahl der inhabergeführten Geschäfte sinkt stetig, doch es gibt sie noch. Und manche sind bis heute erfolgreich am Markt: So wie das Fahrrad- und Handelsgeschäft Schäfer-Rohde in Vöhrum. Inhaber Heinz Rohde ist auch im Alter von 77 Jahren noch mit Freude dabei.

In der Fahrradwerkstatt: Heinz Rohde denkt auch in einem Alter, in dem andere schon seit Jahren in Rente sind, noch nicht ans Aufhören. Quelle: Ulrich Jaschek