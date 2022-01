Vöhrum

Von der spektakulären Sprengung des Bankautomaten in der Volksbank-Filiale an der Kirchvordener Straße in Vöhrum gibt es ein Video: Zeugen haben von ihrem Balkon aus etwas länger als eine Minute lang mit einem Handy das Geschehen auf der Straße gefilmt. Zwei der Bankräuber laufen vor dem betreffenden Gebäude hin und her. Gut zu sehen ist auch der dunkle Audi, der gegenüber der Bankfiliale auf der Straße abgestellt war und als Fluchtfahrzeug diente. Im Hintergrund zu hören sind die Stimmen eines Mannes und einer Frau, die versuchen, die nächtlichen Ereignisse, die sich direkt vor ihrer Wohnung abspielten, einzuordnen. „Da ist die Volksbank, oder? Die sprengen die Volksbank!“, sagt der Mann fassungslos.

Die Straße war mit Glassplittern übersäht

Es sind die Stimmen von Wladislaw F. und seiner Freundin. Sie wollten gerade zu Bett gehen, als sie am frühen Sonntagmorgen durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurden. Müde, aber voller Adrenalin seien sie ans Fenster gegangen. „In dem Moment haben wir ein helles Licht gesehen und dann die Explosion gespürt. Da war klar, dass es kein Böller sein kann“, erzählt der 24-Jährige am Folgetag. Wo er mit seiner Partnerin vor 15 Minuten noch vorbeigefahren war, war die Straße nun mit Glassplittern übersäht. Drei unbekannte Täter hatten sich die Volksbank mitten im Wohngebiet als Ziel für ihren Überfall ausgesucht.

Augenzeuge zückte geistesgegenwärtig sein Handy und filmte

Sie brachen den Geldautomaten mit drei Sprengungen auf, griffen sich die Beute und flüchteten mit einem hochmotorisierten Audi. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass die das zum ersten Mal gemacht haben“, berichtet der Augenzeuge. Geistesgegenwärtig hatte er sein Handy gezückt und das Geschehen gefilmt. Auf dem Video ist gut erkennbar, wie die Täter nach den Detonationen zügig in das Bankgebäude gehen und sich ihre Beute schnappen. Nach Augenzeugenberichten sind sie kurz darauf mit dem Audi mit Vollgas davon gefahren.

Polizei war schon wenige Minuten später vor Ort

Nur wenige Minuten später war die Polizei da. „Wir haben uns mit den Kräften um das Objekt aufgebaut und alles abgesucht. Auch die Autobahn wurde dabei mit einbezogen“, sagt Malte Jansen von der Polizei. Zusammen mit Kräften von benachbarten Wachen leiteten sie eine Großfahndung ein – bislang ohne Erfolg. Der Schaden am Gebäude wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Wie hoch die Beute ist, ist noch unklar.

Auch am Montag waren die Folgen des Überfalls noch gut sichtbar. Trümmerteile lagen im Nachbargarten, im Dach sind Löcher, die Fenster sind notdürftig mit Sperrholz gesichert. Für die Polizei ist klar: „Das Vorgehen war rücksichtslos. Wenn man den Detonationsradius sieht, wird klar, dass nicht kalkulierbar ist, was mit der Wohnbebauung passiert.“ So sieht das auch Wladislaw, der zwar keine Angst hatte, aber von der Tat nicht minder erschrocken ist: „Ich bin geschockt, dass sowas in der Nachbarschaft passiert. Normalerweise ist sowas immer sehr weit entfernt. Aber sowas zu erleben, ist kein schönes Gefühl.“

Von Kerstin Wosnitza und aktuell 24