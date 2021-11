Peine

Tatort Hannoversche Heerstraße: In Vöhrum haben bislang unbekannter Täter ein am Gehweg befindliches Straßenschild auf ein Auto gekippt. Dadurch wurde ein dort geparkter VW-Sharan eines 25-jährigen Peiners beschädigt. Laut Peiner Polizei entstand ein Sachschaden am Pkw in Höhe von 350 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.25 Uhr, abgespielt haben muss. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05171/9990 entgegen.

Von Redaktion