Vöhrum

Der massive Protest der Anlieger wegen der nervtötenden Bimmelei am Bahnübergang in Vährum hat etwas gebracht: Zwar ist das Warnsignal noch immer regelmäßig zu hören, und daran lässt sich auch nicht grundsätzlich etwas ändern. Nachjustiert wurde jetzt aber bei der Taktung und der Lautstärke. Für die Betroffenen ist das eine spürbare Erleichterung.

Mitte Juni wurde der Bahnübergang in Vöhrum umgebaut, am 7. Juli wurde die neue Warnanlage in Betrieb genommen. Seither ertönt das akustische Signal, wenn sich die Schranken schließen. „Unerträglich“, lautete das Urteil der Menschen, die im direkten Umfeld der Bahnstrecke wohnen und sich massiv gestört fühlten. Pro Zug ertönte bei jedem Schließen der Schranken – und das ist in Vöhrum ziemlich oft – 34 Mal ein lautes Lautsprecher-„Bim“.

Abstellen des Signals ist nicht möglich

„Wir haben uns sofort mit einer Beschwerde an die Bahn gewendet, Unterschriften gesammelt und auch die PAZ ins Boot geholt“, berichtet Thomas Kalberlah, der nur etwa zehn Meter vom Bahnübergang entfernt wohnt. Die Deutsche Bahn hat recht schnell reagiert und am Montag, 2. August, zu einem Ortstermin eingeladen. „Unsere Forderung war, das Signal wieder abzustellen. Man hat uns aber erklärt, dass das aufgrund neuer Vorschriften nicht möglich ist“, berichtet Kalberlah.

Der Kompromiss bringt eine deutliche Verbesserung

Dennoch habe man mit einem Kompromiss eine deutliche Verbesserung für die Anlieger erreichen können: Die Bimmel-Anzwahl wurde von 34 auf 17 und damit um die Hälfte reduziert, außerdem wurde die Lautstärke deutlich heruntergeregelt. „Zumindest im Haus bei geschlossenen Fenstern ist bei uns jetzt nichts mehr zu hören“, sagt Kalberlah. Er wohnt von allen Beschwerdeführern am dichtesten am Bahnübergang und ist froh, dass sich letztlich so schnell etwas getan hat. „Sicher hat der Artikel in der PAZ dazu beigetragen“, vermutet er.

Von der neuen Warnanlage wussten die Bürger vorab nichts

Über den Umbau des Bahnübergangs sei zwar informiert worden, die Anwohner erfuhren im Vorfeld aber nichts über die geplante neue Warnanlage. Von der Deutschen Bahn war zu erfahren, dass das Signal von jedem vorbeifahrenden Zug an einem Kontakt eingeschaltet wird und erlischt, wenn die Schranke geschlossen ist. „Dies ist zeitlich nicht reduzierbar und unbedingt notwendig, um sehbehinderten Menschen das Schließen der Schranke rechtzeitig anzukündigen“, sagt eine Bahn-Sprecherin. Zudem diene es der Sicherheit, da der Bahnübergang an einem Bahnhof liegt und dort viel Schülerverkehr herrscht. „Es muss sichergestellt sein, dass das Signal den jeweiligen Umgebungsgeräuschen angepasst und hörbar ist“, so die Sprecherin.

Von Kerstin Wosnitza