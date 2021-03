Vöhrum: Polizei verfolgt flüchtenden Autofahrer

Vöhrum

Was als ganz normale Verkehrskontrolle gedacht war, endete mit einer Verfolgungsjagd: Die Polizei wollte am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr den Fahrer eines VW Golf auf der Kirchvordener Straße in Vöhrum anhalten. Nachdem die Beamten das entsprechende Signal gegeben hatten, beschleunigte der 36-Jährige das Auto und versuchte, die Polizei abzuhängen.

Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, die durch mehrere Ortschaften führte: Von Vöhrum aus raste der 36-Jährige weiter nach Eixe, Abbensen, Sievershausen, Arpke, Immensen und überfuhr währenddessen mehrere rote Ampeln. Auf der Immenser Straße in Burgdorf (Region Hannover) gelang es der Polizei schließlich, den Flüchtenden anzuhalten. Jetzt stellten die Beamten fest, dass das am Wagen des Mannes angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Außerdem besaß der Fahrer keinen Führerschein.

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls, Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetzes sowie Fahren ohne Führerschein ein. Außerdem sucht die Polizei in diesem Zusammenhang mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung. „Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit einem blauen VW Golf stehen, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Rufnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen“, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

