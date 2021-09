Ein neues Angebot für Sportbegeisterte in Peine: An der BBS wird eine Freiluft-Halle gebaut. Die Arena ist ganzjährig nutzbar und kann von Vereinen, Freizeitsportlern, Kitas und Schulen gebucht werden.

Vöhrum: Neue Freiluftsporthalle wird an den BBS gebaut

Freizeit - Vöhrum: Neue Freiluftsporthalle wird an den BBS gebaut

Freizeit - Vöhrum: Neue Freiluftsporthalle wird an den BBS gebaut