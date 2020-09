Vöhrum: Kind bei Autounfall verletzt

Vöhrum

Ein sechsjähriges Kind, das mit dem Fahrrad unterwegs war, ist am Mittwochnachmittag in Vöhrum in einen Unfall verwickelt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Bereich Herrenfeldstraße/Kötherkamp.

Autofahrerin nahm dem Kind die Vorfahrt

Nach Angaben der Polizei missachtete eine 25-jährige Autofahrerin aus Braunschweig vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt des Kindes und fuhr es an. Dabei wurde es leicht verletzt.

Es wurde ein Rettungsdienst hinzugerufen, der die Versorgung des kleinen Unfallopfers übernahm. Am Fahrrad und am Auto entstand laut Polizeibericht geringer Sachschaden.

Von der Redaktion