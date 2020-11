Vöhrum: Graffiti-Sprayer für weitere Schmierereien verantwortlich

Vöhrum

Den Graffiti-Sprayern, die am Sonntag in Vöhrum von der Polizei erwischt wurden, werden noch weitere Taten zur Last gelegt. Laut Bericht sollen sie neben dem Zaun einer Glasfirma an der Schwicheldter Straße auch noch einen Altpapiercontainer und einen Stromkasten beschmiert haben. Auf Grund der verwendeten Farbe sowie der räumlichen und zeitlichen Nähe der Tatorten geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Der beschmierte Zaun der Firma an der Schwicheldter Straße. Quelle: Jan Tiemann

Die Polizei hatte die Männer Sonntagfrüh gegen 1 Uhr auf frischer Tat an der Schwicheldter Straße gestellt – samt Farbdosen und diverser Sprayer-Utensilien. An dem Zaun der dortigen Firma entstand Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Schließlich leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Männer im Alter von 20 und 21 Jahren ein.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus

Die Polizei konnte nun noch zwei weitere Tatorte feststellen, an denen es offensichtlich zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen war. So wurde auch ein Altkleidercontainer an der Schwicheldter Straße mit einem Graffiti-Schriftzug beschmiert. Die Schadenhöhe hier: rund 250 Uhr.

Vollgesprüht: Der Stromkasten an der Wilhelm-Busch-Straße/Einmündung zur Schwicheldter Straße. Quelle: Jan Tiemann

Darüber hinaus ist ein Stromkasten an der direkt angrenzenden Wilhelm-Busch-Straße mit Farbe besprüht worden. Der Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Von der Polizei registriert wurden die beiden Fälle erst am Sonntagabend gegen 19.25 Uhr. Die Polizei geht jedoch von einem direkten Zusammenhang der Taten aus.

Von Michael Lieb