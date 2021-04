Vöhrum

Die Polizei hat am Montagabend gegen 22.10 Uhr einen Autofahrer auf der Kirchvordener Straße in Vöhrum angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem hielt er sich nicht an die Ausgangssperre.

Diese gilt derzeit im Landkreis Peine wegen der hohen Inzidenzwerte von 21 bis 5 Uhr. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis und ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

Von der Redaktion