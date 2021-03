Peine

Von Bewegung über Kreatives bis hin zum Sprachkurs: Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine hat auch in diesem Jahr zahlreiche Angebote parat. Coronabedingt liegen Outdoor- und Online-Veranstaltungen im Trend. Auch Präsenzveranstaltungen sollen im Zeitraum nach Ostern angeboten werden – inwiefern dies möglich ist, muss sich allerdings noch zeigen. Anmeldungen sind ab dem 2. März möglich.

Das aktuelle KVHS-Journal fällt mit 40 statt der bisherigen 130 Seiten deutlich dünner aus als bisher. Es enthält allerdings auch nur einen Ausschnitt des gesamten Programms, das auf der Homepage der KVHS zu finden ist. Ebenfalls neu: Statt 18 000 Journal-Exemplaren gibt es diesmal ganze 65 000 – eines für jeden Haushalt im Kreisgebiet. „Wir sind auch optisch neue Wege gegangen. So ist das Heft bunter geworden und wir haben redaktionelle Inhalte aufgenommen“, erklärt KVHS-Leiterin Stefanie Laurion.

Stehpaddeln auf dem Eixer See war schon 2020 sehr beliebt

Für die Bereiche Sprachförderung und Gesundheit bei der KVHS ist Sarah Korn zuständig. „Wir haben bereits 2020 viele Kurse im Online-Format anbieten können und setzen dies nun fort“, sagt sie. Im Gesundheitsbereich gehören dazu etwa Yoga und Stressbewältigung, aber auch Experten-Vorträge zu Themen wie Medizin und Doping. Im Outdoor-Bereich bietet die KVHS beispielsweise Qigong im Vechelder Schlosspark und Stand-Up-Paddling (Stehpaddeln) auf dem Eixer See an. „Das kam bereits beim letzten Mal sehr gut an“, so Korn. Im Bereich der Sprachförderung gibt es in diesem Jahr Deutsch-Förderkurse für Schüler, aber auch Kurse für Zuwanderer und Kitas.

Erweiterung der Smartphone- und Tablet-Kurse

Um die drei Bereiche Kultur, Beruf und Digitales sowie Pflege und Betreuung kümmert sich Ingrid Knobbe. „Zum Beispiel bieten wir neben Kreativ-Malkursen im Juni einen Fotokurs für Eltern an, in dem gezeigt wird, wie Kinderfotos gut gelingen“, erklärt sie. Die Smartphone- und Tablet-Kurse hätten 2020 während des ersten Lockdowns einen besonders großen Ansturm erlebt. „Darum haben wir das Angebot auf vier Kurse erweitert“, so Knobbe. Schließlich steht im Pflege- und Betreuungsbereich noch der Kurs „Pflegen zu Hause – aber wie?“ auf dem Programm. Darüber hinaus soll im Mai ein Kurs für berufliche Pfleger beginnen, in dem es um die Arbeit mit Azubis geht.

Pädagogik ist das Themengebiet von Kerstin Wassmann. In diesem Jahr können Kinder mit der KVHS spielerisch die Natur vor der eigenen Haustür erkunden. Kita-Mitarbeiter hingegen können ihre Kenntnisse darüber vertiefen, wie sie Eltern am besten auf digitalem oder analogen Wege erreichen. Aber auch ein Bücherabend zum Thema Abschied, Tod und Trauer ist diesmal im Angebot.

Neue Sprachkurse: Türkisch, Arabisch und Norwegisch

Knut Arnold begleitet die Bereiche Sprachen und „junge VHS“. Dazu gehört zum Beispiel das Projekt „Lernräume 2021“, das in Zusammenarbeit mit den Gemeindejugendpflegen, dem NABU und dem Tier- und Ökogarten entsteht. Im Fokus stehen unter anderem Nachhaltigkeit, Motivation und Kommunikation. Bei den Sprachkursen sind neben den Klassikern wie Englisch, Spanisch und Französisch diesmal auch Einsteiger-Kurse für Türkisch und Arabisch mit dabei – ein Einblick in die jeweiligen Kulturen inklusive. „Und schließlich bieten wir zum ersten Mal den Kurs ,Norwegisch zum Kennenlernen’ an“, sagt Arnold.

Online-Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen stehen im kommenden Semester ebenfalls auf dem Plan. Dazu hat die KVHS einige Experten eingeladen. Zu den Highlights gehören laut Laurion die Vorträge mit den Titeln „Regieren in unsicheren Zeiten, was kommt nach Merkel?“, „Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“ und „Eva Perón – eine argentinische Ikone“.

Von Dennis Nobbe