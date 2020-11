„Viele sind verunsichert“: So erleben Peiner Jugendliche die Corona-Zeit

Kreis Peine

Während der Corona-Zeit und unter verschärften Vorschriften während des Lockdowns müssen die Menschen im Peiner Land mit vielen Einschränkungen leben. Auch die Jugendlichen trifft es hart: Treffen mit mehreren Freunden sind wegen der Kontaktbeschränkung nicht erlaubt, zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten, die sonst zur Freizeit gehörten, sind abgesagt. Wenn es rund um das Thema Corona-Auswirkungen geht, würden Kinder und Jugendliche oft übersehen, sagt die Edemisser Gemeindejugendpflegerin Heike Mika: „Sie sind auch davon betroffen, obwohl dies in den letzten Monaten nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stand.“

Einer der Jugendlichen ist Joshua Zeinart aus Abbensen, der das Ratsgymnasium in Peine besucht. „Am deutlichsten macht sich für mich die derzeitige Situation in der Schule bemerkbar, da wir Masken tragen und auf die Abstände achten müssen“, sagt der 15-Jährige. Sein großes Hobby Handball kann er derzeit nicht ausüben: „Training und Spiele wurden bis mindestens Ende Januar abgesagt.“ Hat er sich dafür einen Ersatz gesucht? „Mehr oder weniger“, meint er. „Ich gehe jetzt öfter mit dem Hund raus und fahre viel mit dem Fahrrad.“

Anzeige

„Man merkt, was und wer einem wirklich wichtig ist im Leben“

Auch die 18-jährige Katharina Altrock aus Edemissen ist Schülerin am Ratsgymnasium. Die Corona-Zeit empfindet sie als „sehr deprimierend. Ich habe zum Beispiel immer bei unserem Krippenspiel mitgemacht, dieses Jahr wäre dafür vielleicht die letzte Möglichkeit gewesen, da ich eventuell im kommenden Jahr nach der Schule wegziehe“, sagt die 18-Jährige. Private Kontakte beschränke sie auf ein Minimum, zum Beispiel mache sie mit einer Freundin zusammen Sport via Videochat. Auch ihr Musikschulunterricht laufe derzeit digital ab. „Aber das ist kein Ersatz für das richtige gemeinsame Spielen“, meint sie. Die wöchentlichen Treffen mit ihrer „Mädels-Gruppe“ fallen derzeit weg. „Ich frage jetzt viel gezielter: Mit wem möchte ich mich eigentlich treffen?“, schildert die Schülerin. „Auf jeden Fall merkt man so auch, was und wer einem wirklich wichtig ist im Leben.“

Katharina Altrock (zu sehen auf dem Bildschirm) im digitalen Musikschulunterricht mit ihrem Lehrer Tobias Lempfer: Gemeinsames Musizieren in einem Raum ist derzeit nicht möglich. Quelle: privat

Viele Kontakte sind verloren gegangen

Die Corona-Zeit habe zweifelsohne Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen, betont Jugendpflegerin Mika. „Entwicklungs- und bildungstechnisch fehlen ihnen einige Monate, viele sind verunsichert, teilweise verängstigt. Ihnen sind auch Kontakte zu Lehrern, Trainern, Pädagogen und Freunden verloren gegangen. Sie haben viel Zeit zu Hause verbracht und sind unsicher, ob und wo mit wem sie sich nun noch treffen dürfen oder nicht. Nicht wenige haben sich verunsichert in ihre Familie zurückgezogen und meiden Kontakte nach außen.“

Lesen Sie auch

Nicht ganz einfach haben es auch die Jugendzentren. „Während des ersten Lockdowns mussten die Zentren von März bis Juni komplett geschlossen bleiben“, sagt Mika. Die Sommer- und Herbstferienprogramme konnten unter bestimmten Einschränkungen durchgeführt werden, die Gruppen dürfen sich auch jetzt unter Einhaltung der geltenden Vorschriften treffen – doch die Teilnehmerzahl sei stark zurückgegangen, womöglich aufgrund der Verunsicherung, beschreibt die Jugendpflegerin.

„Wir arbeiten persönlich mit Menschen, und das ist derzeit schwer“

Sie hofft, dass die Kinder und Jugendlichen, die vor Corona immer ins Jugendzentrum gekommen sind, das auch nach dem Ende der Pandemie noch tun werden. „Wir arbeiten persönlich mit Menschen, und das ist derzeit schwer. Kontakte gehen verloren – und es ist schwer, sie wieder aufzubauen“, so Mika.

Zahlreiche Veranstaltungen, etwa Ausflüge in Vergnügungsparks, Spielangebote oder Feste, fallen momentan komplett weg. Die „Donnerstagsteestube“, eine integrative Gruppe für Menschen mit und ohne Behinderungen, findet in diesem Jahr gar nicht mehr statt. Seit März habe sich die Gruppe schon nicht mehr getroffen, was hauptsächlich an der Größe liegt. Anderes dürfe zum Teil zwar angeboten werden, doch verzichtet die Jugendpflege darauf: „Das unterliegt unserer Einschätzung. Wir wägen sorgfältig ab, was wir verantworten können und wollen“, erklärt Mika.

„Wir wissen nicht, was nach dem Lockdown passiert“

Ähnlich sieht es auch im Ilseder Jugendzentrum „Badehaus“ aus: „Ab Juni konnten wir in kleinen Gruppen weitermachen“, sagt Gemeindejugendpfleger Axel Plagge. „Die Regeln, die jetzt in den Schulen zum Tragen kommen, wenden wir weitestgehend auch im Jugendzentrum an.“ Dazu gehört etwa die Maskenpflicht, aber auch eine maximale Anzahl der Besucher. Das beliebte „Jugendcafé“ soll am 18. November weitergehen, jedoch mit maximal 15 Personen. Langfristige Planungen seien jedoch generell schwierig: „Wir wissen nicht, was nach dem Lockdown passiert“, sagt Plagge.

Von Dennis Nobbe