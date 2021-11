Peine

Frisch zubereitete und hochwertige Burger hat die „Burgerfabrik“ in der Peiner Fußgängerzone zu bieten: Ende Oktober haben Alper Usluer und Turan Evci ihr Restaurant an der Schützenstraße eröffnet. Der Zuspruch ist gut, täglich kommen viele hungrige Kunden – und satt werden sie dank der üppigen Portionen alle.

„Uns wurde regelrecht die Bude eingerannt, wir hatten bislang mehr Gäste als erwartet“, freut sich Usluer. Der gebürtige Peiner ist schon seit zwölf Jahren im Gastronomie-Bereich tätig und bringt entsprechend viel Erfahrung mit. „Darum war ich mir auch sicher: Es wird in Peine laufen“, sagt der 33-Jährige. Das Besondere an der „Burgerfabrik“ sei, dass alles frisch zubereitet wird. „Bei Burgern denkt man zuerst an Fast Food, viele Leute wollen ihr Essen also am liebsten sofort haben. Aber ein paar Minuten muss man bei uns schon warten.“

18 verschiedene Burger, alle frisch zubereitet

Das Küchenteam bereitet fast alles selbst zu, nur die Brioche-Brötchen kommen fertig vom Bäcker – aber immer ganz frisch gebacken, betont Evci. 18 verschiedene Burger stehen auf der Speisekarte: Die Rindfleisch-Patties bringen 180 Gramm auf die Waage, es gibt aber auch Burger mit Hähnchenfleisch oder vegetarische Varianten. Besonders beliebt sei der „Goliath“-Burger, der aufgrund seiner Größe seinem Namen alle Ehre macht: „Neben dem Patty ist er mit Knoblauchwurst belegt und schmeckt besonders würzig“, sagt Usluer.

Ein echter Brocken: So schmeckt der „Goliath“-Burger PAZ-Redakteur Dennis Nobbe hat es sich nicht nehmen lassen, selbst das Essen in der „Burgerfabrik“ zu probieren. So lautet sein Fazit: Wenn schon, dann richtig: Ich hatte vorher extra nichts gegessen und dann gleich den „Goliath“-Burger bestellt. Als er mir serviert wurde, stellte ich fest, dass der Name nicht zu viel versprochen hat. Bei solch einem großen Burger wusste ich gar nicht, wie ich anfangen sollte. Mit den Händen essen fiel sofort weg, also griff ich zu Messer und Gabel – anderenfalls hätte es eine ganz schöne Sauerei gegeben. Schon beim ersten Bissen schmeckte ich den deutlichen Unterschied zu dem, was man in den meisten Fast-Food-Ketten bekommt. Dass die Zutaten frisch und vor allem frisch zubereitet sind, merkt man auch, wenn man kein professioneller Restauranttester ist. Der „Goliath“ ist nicht nur lecker, sondern auch ein Garant dafür, dass man den Laden nicht hungrig verlässt. Natürlich könnte man sich dazu noch Beilagen bestellen, aber die hätte selbst ein großer Bursche wie ich nicht mehr geschafft.

Neben Burgern sind unter anderem Salate und verschiedene Shakes, zum Beispiel mit frischen Erdbeeren, im Angebot. Das Feedback der Gäste sei bisher sehr positiv ausgefallen, so Evci. Das bestätigt Simon Fritsche, der mit seinen Freunden zum Mittagessen in der „Burgerfabrik“ eingekehrt ist: „Es war sehr lecker, alles saftig und frisch“, lautet sein Fazit. Daniel Schnabel lobt zudem die umfangreiche und abwechslungsreiche Auswahl. „Empfohlen wurde uns der Laden von einem Freund“, erklärt er.

Mohammed Khriwish gehört zum Küchenteam der „Burgerfabrik". Quelle: Ralf Büchler

„Eine Belebung der Innenstadt“

Erfreut über die Eröffnung der „Burgerfabrik“ ist auch Torsten Kowohl, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga): „Es ist eine Belebung der Innenstadt und eine gute Ergänzung des bisherigen Angebots.“ Darum wünsche er Usluer und Evci auch weiterhin viel Erfolg mit ihrem Restaurant.

Von Dennis Nobbe