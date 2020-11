Viele Bürger bewerten den Einkaufsstandort Peine negativ

Peine

Erschreckendes Ergebnis einer Umfrage: Gut jeder Fünfte hält den Einkaufsstandort Peine für unattraktiv. Im Auftrag der Stadt Peine hat die Beratungsfirma Cima aus Hannover die Situation in der Fuhsestadt analysiert und eine Umfrage unter etwa 1000 Bürgern gestartet – online und direkt in der Fußgängerzone.

Die Fragen lauteten: Wie sieht die Zukunft des Einkaufsstandortes Peine aus? Wie bewerten die Bürger die Innenstadt, und was wünschen sie sich? Dabei zeigt sich ein vorwiegend negatives Bild. 23 Prozent halten Peine für unattraktiv.

15 Prozent sprechen hingegen von einer gemütlichen und lebenswerten Stadt. Elf Prozent finden das Image Eulenstadt, Stahlstadt und Härke-Bier gut, doch ebenso viele Befragte kritisieren das lückenhafte Einzelhandelsangebot. Acht Prozent finden, dass die Innenstadt trist ist, und sechs Prozent sind unzufrieden mit Politik und Verwaltung. Dagegen loben fünf Prozent die heimischen Veranstaltungen.

Bei einer weiteren Nachfrage von Cima loben 27 Prozent der Befragten die gemütliche Atmosphäre in der City, doch 44 Prozent kritisieren das „einseitige und lückenhafte Angebot“ beim Einkaufen. Das Einkaufsangebot erreicht nur eine schlechte Schulnote von 4,1 (ausreichend). Und 35 Prozent der Befragten sprechen gar von einem „mangelhaften“ Zustand. Kritisiert wird dabei vor allem die fehlende Angebotsvielfalt und der hohe Leerstand in der Innenstadt. Weiteres negatives Ergebnis: 92 Prozent der Peiner fehlen Sortimente in der City.

Was fehlt ihnen konkret? Laut Umfrage sind das vor allem Bekleidung für Jugendliche und Kinder sowie im Übergrößen- und Sportbereich. Zudem fehlt den Bürgern in der City ein großes Kaufhaus, ein Supermarkt, ein Discounter, ein Bioladen und ein Feinkostgeschäft.

Als Wunsch-Unternehmen werden explizit H&M, Zara, Saturn, Media Markt, Rewe und Edeka genannt. Als Alternative kaufen 47 Prozent der Befragten in Hannover und Braunschweig sowie 27 Prozent im Internet ein.

Auch die Veranstaltungen in der Fuhsestadt weisen mit einer durchschnittlichen Note von 3,2 Verbesserungspotenzial auf. In diesem Zusammenhang wird laut Cima deutlich, „dass besonders die Traditionsfeste Peines aktuell nur bedingt attraktiv für Besucher sind“. Neuere Konzepte, die Innovation und Abwechslung bieten, würden hingegen von der Bevölkerung gewünscht.





