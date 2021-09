Hildesheim/Peine

Das Zusammentreffen war zufällig, die Folgen sind gravierend: Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung müssen sich seit Dienstag zwei 31- und 38-jährige Männer vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im März im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Peine einen 33-jährigen Bewohner angegriffen und mit Faustschlägen zu Boden gebracht zu haben. Dann sollen die beiden Männer das Opfer mit weiteren Schlägen sowie Tritten gegen den Kopf attackiert und versucht haben, es aus einem geöffneten Dachfenster im vierten Obergeschoss zu werfen. „Die Verletzungen und Verletzungshandlungen waren potenziell lebensbedrohlich“, sagte der Staatsanwalt bei der Anklageverlesung.

Große Mengen Alkohol und Drogen konsumiert

Die beiden Angeklagten haben weitgehende Einlassungen zur Tat gemacht. An besagtem Tag haben sie mit einer weiteren nicht an der Tat beteiligten Person und der Bekannten des 31-Jährigen in deren Wohnung große Mengen Alkohol getrunken, auch Drogen wurden konsumiert. Auslöser der Tat war offenbar ein Streit der Bekannten mit ihrer minderjährigen Tochter einige Tage zuvor. Dort soll der Vorwurf gefallen sein, dass das spätere Opfer Telefonkontakt mit der Jugendlichen gehabt hätte und ihr angeblich Drogen geben wollte, um sie sexuell gefügig zu machen. An dem Tattag war dies nach Aussage der Angeklagten aber kein Thema gewesen.

Als der 38-jährige Angeklagte die Wohnung verlassen hatte, um neues Bier zu besorgen, traf er im Treppenhaus auf den 33-Jährigen, der gerade nach Hause kam. Der mutmaßliche Täter forderte das Opfer auf, die Nummer der Jugendlichen aus seinem Handy zu löschen. Das tat dieser dann auch mit zittrigen Fingern. Danach setzte es einen Faustschlag, der 31-Jährige kam noch dazu und das Unheil nahm seinen Lauf. Die beiden ließen erst von dem 33-Jährigen ab, als die Bekannte dazwischen gegangen sei und das Opfer so fliehen konnte.

„Komplett drüber und drunter gewesen“

Beide Angeklagten räumten ein, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie seien „komplett drüber und drunter gewesen“, was ihren Zustand anging. Sie bestritten, dass sie ihr Opfer wirklich aus dem Fenster stürzen wollten. Sie hätten den 33-Jährigen nur mit dem Rücken zum Fenster hingedrückt. Er sollte einen Denkzettel bekommen und Angst haben.

Der 33-Jährige bestätigte die Schläge und Tritte. Die Tochter habe sich über eine Textnachricht an ihn gewandt und um 50 Cent gebeten. Er sei überrascht gewesen. Auf die Frage, woher die Jugendliche seine Nummer habe, hätte sie nur geantwortet: „Von einem Kumpel.“ Ansonsten hätte er keinen Kontakt zu ihr und auch keinerlei Absichten gehabt. Der Chatverlauf wurde dokumentiert und vor Gericht verlesen.

Den Vorfall am Fenster schildert der der 33-Jährige aber anders. Ein Täter hätte ihn unter den Armen gepackt, der andere am Bein. So sollen sie versucht haben, ihn anzuheben. Er sei mit seinem Oberkörper bereits auf dem Fensterbrett gewesen, habe in die Tiefe geblickt und um sein Leben gefürchtet. Die mutmaßlichen Täter scheiterten nur an seiner Ab- und Gegenwehr. Als die Bekannte des 31-jährigen Angeklagten dazu kam, konnte er fliehen und versuchte zunächst in seine Wohnung zu gelangen. Vor der Tür hätten ihn die Täter eingeholt und er habe wieder „auf die Mütze bekommen“. Erst dann sei es ihm gelungen, endgültig aus dem Haus zu entkommen und von einem Bekannten aus die Polizei zu rufen.

Opfer hat heute noch Albträume

Der 33-Jährige erlitt eine Fraktur an der Augenhöhle, eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen. Er lag längere Zeit in Peine und Braunschweig in Krankenhäusern und musste Schmerzmittel nehmen. Er habe heute noch Albträume und fühle sich schnell erschöpft, versuche aber seinen Alltag zu meistern, sagte der Mann.

Der Prozess wird diesen Mittwoch ab 9 Uhr im Saal 134 des Landgerichts fortgeführt. Weitere Termine sind am 9. und 13. September sowie am 1. Oktober. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.

Von Jan Tiemann