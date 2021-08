Versuchter Totschlag in Peine: Prozessbeginn am Landgericht

Peine/Hildesheim

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung müssen sich zwei Angeklagte (31 und 38 Jahre) vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Die Tat ereignete sich im März in einem Peiner Mehrfamilienhaus.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Treppenhaus des mehrgeschossigen Gebäudes einen Bewohner angegriffen und mit starken Faustschlägen zu Boden gebracht zu haben. Dann sollen die beiden Männer aber nicht von dem Opfer abgelassen haben und es mit weiteren Schlägen sowie Tritten gegen den Kopf attackiert haben. Mögliche tödliche Verletzungen des Angegriffenen hätten die Angeklagten dabei in Kauf genommen.

Dem angegriffenen Mann gelang schließlich die Flucht

Danach sollen die beiden Männer den Hausbewohner zu einem geöffneten Dachfenster gezogen und mehrfach versucht haben, ihn aus dem Fenster zu stürzen, um ihn zu töten. Gescheitert sei dies nur wegen der starken Gegenwehr des Opfers. Erst als eine ebenfalls in dem Haus lebende Bekannte der beiden Angeklagten dazwischen gegangen sei, soll dem angegriffenen Mann die Flucht gelungen sein. Bei dem Angriff soll er unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine Fraktur sowie diverse Prellungen erlitten haben.

Die beiden Angeklagten wurden kurze Zeit nach dem Vorfall festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Prozessbeginn ist am Dienstag, 7. September, um 9 Uhr im Saal 134 des Landgerichts Hildesheim. Fortsetzungstermine sind am 8., 9. und 13. September sowie am 1. Oktober.

