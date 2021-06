Versuchter Totschlag in Peine: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Peine

Mehrere Männer im Alter bis 20 Jahren sind am Samstag kurz vor Mitternacht in der Gaststätte „Mephisto“ am Peiner Hagenmarkt in einen Streit geraten. In dessen Verlauf stieß ein 19-Jähriger hinzu und stach auf einen der Kontrahenten mit einem Messer ein. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Auch ein zweiter Mann trug Verletzungen am Körper davon. Ob dies ebenfalls durch Messerstiche passierte, werde derzeit ermittelt, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit. Die Verletzungen des zweiten Opfers seien jedoch nicht lebensgefährlich gewesen. Nach der Auseinandersetzung verließen beide Opfer den Tatort, die Polizei traf sie jedoch in unmittelbarer Nähe an. Der durch die Messerstiche erheblich verletzte Mann musste unverzüglich operiert werden.

Den ersten Beschuldigten fand die Polizei direkt am Tatort

Noch am Tatort wurde ein Beschuldigter festgenommen, den zweiten Beschuldigten fanden die Beamten schließlich im Rahmen der Fahndung in einer Peiner Wohnung. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Ob die mutmaßlichen Täter jetzt ein Prozess erwartet, werde seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag geprüft.

Experten der Polizei führten am Tatort eine umfangreiche Spurensuche zur Rekonstruktion des Tatgeschehens durch. Im Laufe des Sonntags wurden zahlreiche Personen vernommen und umfangreiche Beweise gesichert, schildert Pintak. Die Auswertung diesbezüglich dauere noch an. Konkrete Hinweise auf Clan-Kriminalität als Tathintergrund lägen derzeit nicht vor, sagt Staatsanwältin Christina Wotschke von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hildesheim.

Von Dennis Nobbe