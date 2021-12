Peine

Als sie die Beschädigungen an der Eingangstür entdeckte, war sie stutzig geworden und rief die Polizei: Eine 51-jährige Peinerin hat am Mittwochmorgen festgestellt, dass offenbar in der Nacht jemand versucht hatte, in ihr Nagelstudio an der Bodenstedtstraße einzubrechen. Doch der Versuch scheiterte. Ob die Täter eventuell gestört wurden, ist unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro.

Von Redaktion