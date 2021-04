Peine

Von einem versuchten Einbruch an der Lindenstraße in Peine berichtet die Polizei. Demnach versuchten am Donnerstag, 8. April, morgens zwischen 8 und 9 Uhr zurzeit noch unbekannte Täter die Wohnungstür der 24-jährigen Geschädigten aufzuhebeln.

Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet

Als dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Tageswohnungseinbruchs eingeleitet“, sagt Polizei-Sprecherin Pia Sauer..

Von Kerstin Wosnitza