Versuchte Einbrüche in Bülten und Telgte

Bülten/Telgte

Sowohl in Bülten als auch in Telgte haben Diebe versucht, in Wohnhäuser einzubrechen. In beiden Fällen scheiterte das Vorhaben jedoch. Am Ölsburger Weg in Bülten versuchten es die Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr. Durch ein Aufhebeln der Kellertür wollten die Einbrecher ins Haus gelangen, wobei ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand.

Über die Eingangstür eines Hauses Am Telgtkamp in Telgte probierten es die Unbekannten am Donnerstag zwischen 17.30 und 22.15 Uhr. Doch auch hier schafften sie es nicht, die Tür aufzuhebeln. Die Polizei ermittelt derzeit die Schadenhöhe und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon (0 53 41) 1 89 70.

Von der Redaktion