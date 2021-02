Verstoß gegen Kontaktbeschränkungen: Coronapartys in Peine und Vöhrum

Peine/Vöhrum

Sowohl in der Peiner Kernstadt als auch in Vöhrum haben mehrere Personen gegen die aktuellen Corona-Vorschriften verstoßen. An der Heinrichstraße in Peine trafen sich am Montag sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Die Polizei löste das Treffen gegen 19 Uhr auf und brachte Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen die Anwesenden auf den Weg.

Eine weitere Coronaparty gab es am vergangenen Samstag an der Straße Im Reiherhoop in Vöhrum: Hier trafen sich fünf Personen aus verschiedenen Haushalten. Gegen 4.15 Uhr löste die Polizei die Party auf und fertigte auch in diesem Fall Anzeigen. Polizeisprecherin Pia Sauer appelliert: „Bitte halten Sie sich an die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Zurzeit darf sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen.“

