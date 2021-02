Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz: Polizei stoppt Auto in Stederdorf

Stederdorf

Ein Auto mit vier Insassen hat die Polizei am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf der Dieselstraße in Stederdorf angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass alle vier Personen in dem Fahrzeug aus unterschiedlichen Haushalten kamen und zudem niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Jetzt erwartet alle vier Auto-Insassen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. „Die Polizei appelliert daran, sich an die aktuell geltenden Regelungen halten. Zurzeit darf sich ein Haushalt mit maximal einer weiteren Person treffen“, so Polizeisprecherin Pia Sauer.

Von der Redaktion