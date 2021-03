Verödung des Peiner Zentrums droht

Peine

Wir lügen uns selbst in die Tasche: Nach außen hin ärgern wir uns über die zunehmenden Leerstände in der Peiner Innenstadt und beteuern lautstark, dass wir immer in den Läden vor Ort einkaufen. An uns kann also angeblich das Geschäfte-Sterben nicht liegen. Doch in Wahrheit gehen auch wir oft den bequemen Weg, kaufen im Internet alles Mögliche, lassen es uns vor die Haustür bringen und senden die Pakete einfach zurück, wenn uns der Inhalt nicht gefällt.Hand aufs Herz: Wer macht das nicht? Und Corona hat diese Situation fatalerweise noch verschärft, denn fast alle heimischen Läden dürfen wegen der Pandemie nicht öffnen und können ihre Waren nur noch per Homepage oder Schaufenster präsentieren. Der Kunde kann sie dann bestellen und vor Ort abholen. Leider lässt das nicht das richtige Shopping-Gefühl aufkommen und ist auch umständlich. Doch wenn wir so weitermachen, wird es die Peiner City in dieser lebendigen und vielfältigen Form nicht mehr geben.

Daher ist es wichtig, dass sich Ex-Bürgermeister Kessler erneut einschaltet und auf die drohende Gefahr hinweist. Der Besuch der Innenstadt muss ein Erlebnis bleiben und ein „Haus der Kultur“ kann ein weiterer Anreiz sein, um in die City zu kommen. Klar ist: Wenn wir uns jetzt nicht solidarisch mit den heimischen Kaufleuten zeigen, werden immer mehr Läden verschwinden, und das Peiner Zentrum verödet. Es ist fünf vor zwölf!

Von Thomas Kröger