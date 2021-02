Peine

Raser-Einsatz für die Polizei am Wochenende: Bei Geschwindigkeitsmessungen mit einer Laserpistole erwischten die Beamten am Samstag, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, an der Kreisstraße 31 sieben Verkehrssünder mit zu hohem Tempo.

Am Sonntag führten die Polizisten Verkehrs-Kontrollen am Unfallschwerpunkt an der Bundesstraße 444, Höhe Abzweig Handorf, durch: Sieben Fahrern wurde eine Verwarnung ausgesprochen, dreizehn Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Trauriger Spitzenreiter: Ein Fahrer raste mit 104 Stundenkilometern durch die Tempo-70-Zone. Das teilt die Polizei Peine mit.

Die Polizei informiert: Nicht angepasste, beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit ist und bleibt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Die Peiner Polizei wird daher auch zukünftig bei der Verkehrssicherheitsarbeit ein Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeitskontrollen legen.

