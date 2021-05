Großeinsatz am Herzberg - Drogenkuriere in U-Haft: Polizei geht in Peine ein dicker Fisch ins Netz

Verstrickungen in den internationalen Drogenhandel, bereits abgesessene Haftstrafen, mehrere einschlägige Vorstrafen: Mit der Festnahme eines Drogenkuriers (48) am Freitag in Peine ist der Polizei offenbar ein „dicker Fisch“ ins Netz gegangen. Auch der ebenfalls festgenommene Peiner (34) scheint kein Klein-Dealer gewesen zu sein. Beide sitzen in U-Haft.