Peine

Beamte der Polizei Peine nahmen einen Mann, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, fest. Er war der Polizei am Samstag gegen 8.50 Uhr in der Kantstraße aufgefallen. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser mit seinem VW Passat in Richtung Ilsede.

In Höhe der Ilseder Mühle bog der Peiner mit seinem Pkw in einen Feldweg ein. Von dort flüchtete er zu Fuß weiter und wurde schließlich von der Polizei gefasst. Er war ohne Führerschein unterwegs, zudem stand er nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen worden war. Die Halterin wurde über den Vorfall informiert. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er ins Gefängnis gebracht.

