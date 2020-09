Vereinsheim-Streit: Herausnahme aus dem Naturschurschutzgebiet?

Peine

Stolze 25 Tagesordnungspunkte haben am Donnerstagabend auf der Liste des Peiner Rates gestanden. Im Mittelpunkt der Diskussion: der Vereinsheim-Streit mit dem Polizeihundesportverein (PHSV). Und die Auswirkung der Coronakrise. Der Stadt fehlen wegen wegbrechender Steuereinnahmen aktuell 4,2 Millionen Euro in der Kasse. Darüber wurde kontrovers debattiert.

Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) sagte zum Streit mit dem PHSV: „Wir können zwar als Stadt Peine keinen Bestandsschutz für das Vereinsheim geben, da ist das Gericht gefragt. Aber ich will gerne gemeinsam mit dem Landkreis und Naturschutzverbänden überprüfen lassen, ob eine Herausnahme aus dem dortigen Naturschutzgebiet möglich ist.“

Das war auch ein Vorschlag der Oppositionsparteien Peiner Bürgergemeinschaft (PB), CDU, FDP und Piraten. Saemann schränkte jedoch ein: „Ich kann natürlich nicht garantieren, dass das klappt, denn das Gebiet befindet sich in der höchsten Schutzkategorie.“ Zum Hintergrund: Seit rund 70 Jahren betreibt der PHSV seinen Übungsplatz neben dem Peiner Goltzplatz. Doch erst 2018 monierte die Stadt Peine, dass es offenbar keine Baugenehmigung für das Vereinsheim gibt und sprach eine Abrissverfügung aus.

Dagegen wehrte sich der Verein zwar vorm Verwaltungsgericht Braunschweig, doch die Klage wurde abgewiesen. Nun legte der PHSV Berufung vorm Oberverwaltungsgericht ein – das Verfahren läuft noch. PHSV-Vorsitzende Silke Schöner erklärte nach der Ratssitzung: „Ich hoffe, dass dies die Lösung sein kann.“

Gute Nachricht für Grundschulen

Eine gute Nachricht gab es für Peiner Grundschulen, die laut Stadtrat Christian Axmann im Zuge des Digitalpaktes für den Unterricht 77 Tablets und 55 Notebooks erhalten. Insgesamt werden für den Digitalpakt an den Schulen 120 816 Euro fällig. Diese Summe muss von der Stadt schnell vorgestreckt werden, Bund und Land wollen das Geld aber später wieder ausgleichen. Von den 120 816 Euro sollen unter anderem diese mobilen Rechner für hilfsbedürftige Kinder gekauft werden, die sonst über keine digitalen Arbeitsmittel verfügen.

Die Ratsmitglieder stimmten dem Nachtragshaushalt 2020 bei einer Enthaltung (PB) zu. Hierin enthalten sind die acht Millionen Euro, mit denen sich die Stadt am Peiner Klinikum beteiligt. Gemeinsam mit dem Landkreis wird das Krankenhaus an der Virchowstraße ab 1. Oktober wieder kommunal geführt. Die Finanzierung läuft über einen Kredit. In die Klinik-Gesellschafterversammlung wählte man einstimmig Klaus Saemann. Ebenso einstimmig votierte man für den Bürgermeister als Mitglied des Aufsichtsrates. Dazu kommen Andreas Meier von der CDU (einstimmig), Andreas Baum von der SPD (1 Enthaltung) und als Expertin die Psychotherapeutin Dr. Marion Tacke (Zustimmung bei 16 Mal Nein).

4,2 Millionen Euro weniger Steuern

Der Nachtragshaushalt soll das finanzielle Loch abfedern, das infolge der Corona-Pandemie und des Lockdowns entstanden ist. Bei der Gewerbesteuer fehlen 2,2 Millionen Euro. Grund sind vermehrte Stundungsanträge und veränderte Vorauszahlungen der Unternehmen. Zwar soll das Land Niedersachsen im Zuge des Konjunkturpakets des Bundes eine Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuer-Ausfälle vornehmen, doch die Höhe der Summe für die Fuhsestadt steht noch nicht fest. Auch bei der Einkommenssteuer werden geringere Einnahmen in Höhe von zwei Millionen Euro erwartet. Grund dafür sind der Wirtschaftseinbruch und die damit verbundene Kurzarbeit in vielen Peiner Firmen.

Mehr Geld für das Lindenquartier Grünes Licht gibt es vom Rat auch für den Entwässerungs-Kanalbau des Lindenquartiers. Dafür werden nicht nur 1,3 Millionen Euro, sondern 2,3 Millionen Euro benötigt. Gründe für die gestiegenen Kosten: Unter anderem müssten die Rohrdurchmesser vergrößert werden und die Kanaltrassen aufgrund der vielen vorhandenen und zu verlegenden Leitungen für die Stadtentwässerung und die Stadtwerke verändert werden. Mit rund 24 Prozent an den Kanalbaukosten beteiligen muss sich Investor THI als Eigentümer des Hertie-Geländes. Weiteren Wohnraum soll es auf dem ehemaligen Gelände der Mälzerei Langkopf an der Braunschweiger Straße geben. Dort will der Hamburger Investor Kervita einen Mix aus stationärer Altenpflege, Tagespflege, „Service Wohnen“ und Wohnungen mit einer Größe von anderthalb bis vier Zimmern für Einzelmieter, Paare und Familie bauen. Ebenso sollen dort eine Kindertagesstätte, Arztpraxen und eine Apotheke entstehen. Dem wurde bei einer Enthaltung zugestimmt. Ein weiteres Problem ist die Peiner Silberkamphalle: Sie ist bereits seit vier Monaten wegen Arbeiten für eine neue Lüftungsanlage gesperrt. Das bedeutet, dass es dort keinen Sport-Unterricht, kein Vereinstraining und keine Punktspiele geben kann. Per Eilentscheidung bewilligten die Kommunalpolitiker weitere 75 000 Euro für die Sanierung. Damit steigen die Gesamtkosten auf 608 000 Euro. Das zusätzliche Geld ist nötig, weil festgestellt wurde, dass sich in den Lüftungsauslässen ein schadstoffhaltige Dämmung befindet. Daher müssen die Dachventilatoren zurückgebaut werden, und es muss eine fachgerechte Entsorgung der Dämmung erfolgen. Und der Rat hat sich einstimmig für den Neubau eines Supermarktes in Dungelbeck ausgesprochen. In der Peiner Ortschaft soll ein neuer, größerer Markt an der Ecke Alte Landstraße/K 47 entstehen – entweder ein NP- oder ein Edeka-SB-Markt. Der bestehende Supermarkt soll noch möglichst nahtlos bis Anfang 2023 geöffnet sein und dann schließen. Der Investor spricht von einem Millionenprojekt. Die Edeka-Gruppe habe bereits grünes Licht gegeben. Wenn alles glatt laufe, könne der neue, 799 Quadratmeter große Markt im Jahr 2023 öffnen.

Weiterer Punkt war die Umrüstung der Straßenlampen auf energiesparende und somit klimafreundliche LED-Leuchten. Dafür werden 160 000 Euro mehr fällig – die Stadt investiert jährlich 500 000 Euro in das Programm. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass viele Lichtmasten beschädigt sind und ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Deswegen steigen die Kosten. Andreas Meier ( CDU) schlug vor, dass man mit der Leuchten-Umrüstung vor Schulen und Kitas beginnen sollte. Der Bürgermeister stimmte sofort zu. Kritik gab es von Karl-Heinrich Belte (PB), der vor allem die schlechte Beleuchtung auf der Nord-Süd-Brücke und an der Gunzelinstraße bemängelte. Da müsse man auch schnell handeln. Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

Von Thomas Kröger