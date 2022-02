Vechelder Politologe zum Krieg: „Die Ukraine ist nicht zu retten“

Kreis Peine

In der Ukraine herrscht blutiger Krieg, die russischen Soldaten dringen immer weiter vor. PAZ-Redaktionsleiter Thomas Kröger spricht mit dem Vechelder Politikwissenschaftler Professor Dr. Ulrich Menzel über die Hintergründe des Konfliktes.

Professor Menzel, Russland führt Krieg in der Ukraine. Viele Menschen haben zumindest noch ein bisschen gehofft oder Chancen gesehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich zurückhält. Wie haben Sie die Situation eingeschätzt?

Ich bin nicht überrascht, sondern habe seit etwa 14 Tagen mit einem Einmarsch der Russen gerechnet, weil es diverse Hinweise gegeben hat. Zum Beispiel soll es einen Deal der Russen mit China gegeben haben. Die Chinesen haben angeblich darum gebeten, dass Russland noch das Ende der Olympischen Spiele abwarten soll. Das ist dann ja auch eingehalten worden. Weitere Hinweise waren der Personalabzug in den westlichen Botschaften in der Ukraine und die Reduzierung der Flugverbindungen der westlichen Airlines nach Kiew. So sind hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf den Krieg angelaufen.

Professor Dr. Ulrich Menzel liest in seinem Büro in Vechelde. Quelle: Archiv

Warum hat Putin trotz aller diplomatischer Bemühungen die Ukraine angegriffen?

Da muss man zurück in die Geschichte blicken. Durch die Auflösung der Sowjetunion in den Jahren 1989/90 hat Russland machtpolitisch einen absoluten Tiefpunkt erlitten. Viele Teile der Sowjetunion – unter anderem die Ukraine – haben sich unabhängig erklärt. Putin hat versucht, diese Schwäche auszugleichen und in den letzten Jahren das russische Militär restauriert – durch viel Geld aus Erdgas- und Ölverkauf. Putin fühlt sich nun wieder stark genug, die alte Machtposition der Sowjetunion einzunehmen und greift daher die Ukraine an. Viele internationale Beobachter hatten nur noch die Weltmacht China im Blick und nicht mehr Russland. Das rächt sich jetzt, Russland ist und war eine Atommacht.

Warum spricht Putin von einem angeblichen „Genozid an Russen in der Ukraine“ und von der „Bedrohung Russlands durch die Nato“?

Das richtet sich vor allem an die eigene Bevölkerung. Russland muss den Krieg auch nach innen legitimieren, und gibt sich daher als Retter der russischen Minderheit in der Ukraine aus, die angeblich unterdrückt wird. Das ist reine Propaganda.

Gibt es auch Kritik an Putins Vorgehen in Russland?

Natürlich gibt es auch Kritik im eigenen Land an dem militärischen Vorgehen. Doch das findet sehr leise und heimlich statt. Natürlich gibt es auch in Russland Menschenrechts-Organisationen, aber die werden massiv unterdrückt. Kritik wird somit schnell zu einer persönlichen Gefahr für Demonstranten. Und wie es im Apparat der russischen Führungsschicht aussieht, ist unklar.

Ist die Ukraine noch zu retten?

Nein, die Ukraine ist nicht zu retten. Die Hauptstadt Kiew wird schon von den Russen besetzt, um die bisherige Regierung auszuschalten. Man wird schnell eine russische Marionetten-Regierung einsetzen, die entweder aus Moskau eingeflogen wird oder aus Kollaborateuren besteht. Das wird dann eine ähnliche politische Struktur wie in Weißrussland sein.

Meinen Sie, Putin könnte so weit gehen, dass er nicht nur die Ukraine mit Krieg überzieht, sondern auch weitere Staaten?

Er hat eine unmissverständliche Warnung in seiner Kriegserklärung ausgesprochen. Da ist mir ein Schauer über den Rücken gelaufen. Putin hat gedroht: Wenn jemand versucht, mich zu stoppen, der sollte wissen: Wir sind eine Atommacht, und wir werden nicht zögern, diese Waffen einzusetzen. An dieser Stelle ist die rote Linie. Nur die amerikanische Luftwaffe hätte militärisch wirkungsvoll eingreifen können, hat dies jedoch nicht gemacht. US-Präsident Joe Biden hat aber deutlich signalisiert, dass die Amerikaner militärisch einschreiten, wenn ein Nato-Land angegriffen wird, Dann stehen wir kurz vor einem Dritten Weltkrieg.

Wie wehrhaft sind Deutschland und Europa überhaupt noch gegen Russland?

Deutschland hat überhaupt keine militärischen Möglichkeiten, denn die Bundeswehr ist kaputtgespart worden. Das hat auch die höchste Instanz, der Generalinspekteur der Bundeswehr Alfons Mais, bestätigt. In Zahlen: Wir hatten mal 500.000 Soldaten, jetzt sind es noch etwa 190.000. Und wir hatten vor Jahren mal annähernd gleiche Etatposten im Bund zwischen dem Sozial- und dem Verteidigungsbereich. Aktuell ist der Sozialhaushalt dreimal so groß wie der Haushalt der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist auf Verschleiß gefahren worden und hat deutlich an Wirkungskraft verloren. Und auf Europa bezogen muss man aus der Militär-Perspektive deutlich sagen: Ohne die Nato und die USA ist die Europäische Union nicht viel wert.

Ist das politische System der Demokratie mit seiner „weichen“ Diplomatie wehrlos gegen solche Autokraten?

Es gibt leider deutliche Parallelen zum Münchner Abkommen im Jahr 1938, als die Westmächte vergeblich versucht haben, den Frieden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland durch eine Politik des Appeasement zu bewahren und Adolf Hitler in ein Sicherheitssystem einzubinden. Das ist, wie wir wissen, kläglich gescheitert. Es gibt einen strukturellen Unterschied: Demokratien müssen immer Rücksicht auf die Meinung der eigenen Bevölkerung nehmen, während Autokratien das schlicht ignorieren können. Das wird erst zum Problem, wenn es viele Tote gibt. Aber bisher funktioniert die Propaganda in Russland sehr gut.

Putin hat in seiner Ansprache dem Westen mit einem Atomschlag gedroht, wenn er zugunsten der Ukraine interveniert. Wie ernst muss man diese Drohung nehmen?

Das hat sich vor allem an Joe Biden gerichtet, denn Putin hat nur Respekt vor dem amerikanischen Militär. Russland droht mit dem Atomschlag und erhöht so den Druck, weil man weiß, dass Biden nicht das Risiko eines atomaren Dritten Weltkriegs in Kauf nehmen will.

Was glauben Sie, warum haben die Russen Tschernobyl besetzt?

Das ist eine interessante Frage. Wir wissen, dass die russischen Soldaten sofort versucht haben, die Atomreaktor-Ruinen einzunehmen. Und es gab Gefechte mit den Ukrainern, die das Areal verteidigt haben. Über die Gründe kann man nur spekulieren, ich habe da kein Faktenwissen. Es heißt: Nach der Auflösung der Sowjetunion verteilte sich das Waffenarsenal der Roten Armee über viele Länder – auch über die Ukraine. Dazu gehörten Nuklearwaffen, die damals laut Vertrag eigentlich an Russland überstellt werden mussten. Es ist aber möglich, dass die Ukraine einen Teil der Atomwaffen behalten und in den Tschernobyl-Ruinen versteckt hat. Vielleicht wussten das die Russen und wollten diese Waffen nun schnell sichern.

Was müssen die Nato und auch Deutschland jetzt unternehmen, damit der Krieg schnell wieder beendet wird?

Wir müssen erkennen, dass die angedrohten wirtschaftlichen Sanktionen des Westens keinerlei Wirkung gezeigt haben. Wir müssen uns damit abfinden, dass Kiew und weitere Wirtschaftsmetropolen von den Russen eingenommen werden. Eine russlandfreundliche Regierung wird in der Ukraine herrschen. Und wir sprechen ja keineswegs mit einer gemeinsamen internationalen Stimme. Russland wird wegen des Widerstands von Deutschland und Italien bislang nicht vom internationalen Zahlungsverkehr Swift ausgeschlossen. Man sieht leider: Sogar in so einer bedrohlichen Kriegssituation gehen nationale Interessen vor.

Zur Person: Ulrich Menzel Professor Dr. Ulrich Menzel wurde am 1947 in Düsseldorf geboren und wohnt in Vechelde. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Menzel studierte von 1969 bis 1974 an den Universitäten Düsseldorf, Köln und Frankfurt Politikwissenschaft, Geschichte, Philosophie und Germanistik. Er promovierte 1978 in Frankfurt und habilitierte im Fach Politikwissenschaft. Bis 2015 war Menzel Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Vergleichende Regierungslehre am Institut für Sozialwissenschaften der Technischen Universität Braunschweig.

Von Thomas Kröger