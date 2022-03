Urteil: Darum muss der Mephisto-Messerstecher aus Peine nicht wieder ins Gefängnis

Peine

Mindestens viermal hat er mit dem Messer zugestochen, die Verletzungen die sein Opfer bei einem blutigen Streit vor der Peiner Gaststätte „Mephisto“ am Bauch, in der Leiste und unter der Achsel erlitten hatte, waren potenziell lebensbedrohlich: Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Jugendkammer am Landgericht Hildesheim am Freitag einen 19-jährigen Peiner zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Einige Familienmitglieder hatten die Urteilsverkündung im Zuschauersaal verfolgt – und dürften erleichtert gewesen sein, dass der Angeklagte nicht noch einmal ins Gefängnis muss.

Drei Jahre Bewährungszeit

Drei Jahre Jugendstrafe hatte die Staatsanwaltschaft schließlich in ihrem Plädoyer gefordert. Die Verteidigung hingegen hatte auf einen Freispruch wegen Nothilfe plädiert und falls das nicht in Erwägung komme, höchstens eine Bewährungsstrafe als angemessen betrachtet. Die wurde es nun tatsächlich. Drei Jahre läuft die Bewährungszeit, verkündete die Richterin. Hält sich der Angeklagte nicht an Auflagen, dürfte er schnell wieder in Haft kommen. Zudem ordnete die Jugendkammer für den 19-Jährigen einen sechsmonatigen sozialen Trainingskursus an und legte ihm auf, ein Berufspraktikum und eine für den Sommer zugesagte Ausbildung zum Elektro-Installateur bei einem Peiner Betrieb nicht schuldhaft abzubrechen.

Angeklagter kann Ausbildung beginnen

Dass der Angeklagte, die nun überhaupt beginnen kann, liegt auch daran, dass die Jugendkammer den zunächst erhobenen Anklagevorwurf des versuchten Totschlags nicht bestätigt sah. „Ein Tötungsvorsatz war sehr fraglich. Zudem hatten wir es mit einem Rücktritt von der Tathandlung zu tun“, erläuterte die Richterin. Der 19-Jährige hätte ohne Probleme noch weitere Male zustechen können, habe davon aber bewusst abgesehen. Zudem war das Gericht davon überzeugt, dass es ein Zufall gewesen sei, dass der Angeklagte aufgrund seiner Tätigkeit als Küchenhilfe überhaupt ein Messer bei sich führte.

Jugendkammer sieht keine Nothilfe

Eine Nothilfe sah die Kammer jedoch nicht, auch wenn der 19-Jährige seinem älteren Bruder habe helfen wollen, der in eine Schlägerei vor dem Mephisto verwickelt war. Die Verteidigung hatte auf Nothilfe argumentiert, weil der Angeklagte gesehen habe, wie sein älterer Bruder am Boden liegend von anderen geschlagen und getreten worden sei. „Er hatte keine Zeit, nachzudenken, er hatte Angst, dass seinem Bruder etwas ganz Schlimmes passierte. Er handelte aus Angst, Notwehr und Schrecken und ist deshalb freizusprechen“, argumentierte der Verteidiger. Die Richterin stellte in der Urteilsbegründung jedoch klar: „Es war absolut nicht notwendig, ein Messer einzusetzen.“ Der Angeklagte hätte zunächst verbal einwirken mithilfe mit Hilfe von Zeugen die Schläger auch trennen können.

Zahlung an das Opfer als Zeichen

Als positiv legte die Jugendkammer dem Angeklagten aus, dass er die Messerstiche einräumte, sich nicht nur entschuldigte, sondern sich auch um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemühte. Am letzten Verhandlungstag hatte der 19-Jährige dem Opfer 2000 Euro als Wiedergutmachung gezahlt. Das Geld wurde im Gericht an den Rechtsanwalt des Nebenklägers übergeben. Die Jugendstrafe auf Bewährung hält die Kammer jedoch für „erzieherisch notwendig, aber auch ausreichend“. Das liegt auch daran, dass der junge Peiner nach der Tat bereits acht Monate in Untersuchungshaft im Jugendgefängnis in Hameln gesessen hatte. „Die U-Haft hat sie sehr beeindruckt“, sagte die Richterin in Blickrichtung des Angeklagten.

Älterer Bruder muss Trainingskursus absolvieren

Glimpflich davongekommen ist der 21 Jahre alte Bruder des Hauptangeklagten. Er musste sich wegen einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung verantworten, weil er dem am Boden liegenden Messerstich-Opfer Faustschläge ins Gesicht verpasst haben soll. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder war er jedoch noch nicht vorbestraft. Das Gericht legte ihm einen sechsmonatigen sozialen Trainingskursus auf. „Der reicht aus, konzentrieren sie sich auf ihre schulische Ausbildung“, appellierte die Richterin an den 21-Jährigen, der zunächst im „Mephisto“ mit einer Gruppe Männer aneinandergeraten war. Der Streit ging dann vor der Tür weiter – und eskalierte, als der jüngere Bruder hinzueilte und ein Messer zückte. Grund soll übrigens Eifersucht und Rache gewesen sein. Es soll um die Beziehung zu einer Frau gegangen sein.