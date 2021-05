Unterricht in Kolumbien: Cevin Utecht aus Vöhrum traut sich

Vöhrum

In 23 Stunden auf die andere Seite der Welt: Cevin Utecht aus Vöhrum flog von Hamburg über Frankfurt nach Bogota und schließlich weiter nach Barranquilla. Diese Reise war für den 16-Jährigen der Beginn eines spannenden Abenteuers. Der Gymnasiast hatte seinen ganzen Mut zusammen genommen und ist bereits im Januar trotz weltweiter Corona-Pandemie und geringen Spanisch-Kenntnissen zu einem sechsmonatigen Schüleraustausch nach Kolumbien aufgebrochen. Bisher hat der Vöhrumer diesen Schritt noch nicht bereut. Nach gut der Hälfte seines Aufenthaltes zieht er in einem Bericht an seine Heimatschule, der IGS in Vöhrum, eine durchweg positive Bilanz.

Ein Gegenbesuch zu Kumpel Juan

Dass er überhaupt nach Kolumbien zum Schüleraustausch gereist ist, verdankt der begeisterte Fußballtorwart vom TSV Marathon Peine einem Zufall. Bereits 2019 wurden privat Gastfamilien für Austauschschüler aus Kolumbien gesucht. Bekannte fragten die Familie, ob sie sich nicht vorstellen könnten, Gastfamilie für sechs Monate zu sein. Familie Utecht sagte zu, meisterte alle bürokratischen Hürden und Juan aus Baranquilla zog in Vöhrum bei den Utechts ein. Die Jungs verstanden sich super, der Schulbesuch der IGS in Vöhrum war für Juan ein tolles Erlebnis. „Cevins Schule hat Juan problemlos aufgenommen und ihm viele Möglichkeiten eröffnet. Darüber haben wir uns sehr gefreut“, sagt Vater Tobias Utecht. So konnte der Aufenthalt von Juan in Deutschland für den Jugendlichen zu einer Bereicherung für alle werden. Bei Cevin reifte daher der Entschluss, ein halbes Schuljahr in Kolumbien bei Juans Familie zu verbringen und dort die „Deutsche Schule – Colegio Alemán Barranquilla“ zu besuchen. Auch hier habe ihn seine Heimatschule großartig unterstützt.

Digitalunterricht ist auch in Kolumbien angesagt

Dass Corona dazwischen kam, verkomplizierte die Sache. „Die Lage in Juans Heimatstadt war aber von Anfang an ruhiger als in Deutschland“, berichtet Cevin Utecht. So gelten überall strenge Sicherheitsvorschriften und Schule finde per Digitalunterricht statt, aber das öffentliche Leben ginge relativ normal weiter. Dies machte für ihn und seine Familie die Entscheidung, doch jetzt zu fliegen, etwas einfacher.

Den Ferienaufenthalt in Santa Marta am Meer genoss Cevin mit Freunden sehr. Quelle: privat

Schwieriger war die Sache mit der spanischen Sprache. Cevin hatte an der IGS, anstatt eine zweite Fremdsprache zu lernen, Wahlpflichtkurse in Naturwissenschaften belegt. Deshalb versuchte er vor dem Auslandsaufenthalt über die Volkshochschule Spanisch zu pauken. Dies ging coronabedingt jedoch nur kurz. So übte er zu Hause alleine, um wenigstens eine kleine Grundlage zu haben.

Auch in Kolumbien spielt Cevin Fußball

Inzwischen spricht er schon ganz gut. In seiner Gastfamilie unterhält er sich mit den Eltern Milena und Mario auf Spanisch und mit Juan und seiner Schwester Violetta, die beide das Colegio Alemán besuchen, auf Deutsch. Seine Freizeit verbringt Cevin fast wie zu Hause in Vöhrum auch: Fußball spielen, Freunde treffen und mit seiner Familie kleine Ausflüge unternehmen – nur bei besserem Wetter. Sogar gekocht habe er schon für seine kolumbianische Familie, hat er bei einem Telefonat ganz stolz seiner Omi Brigitte Utecht am Telefon erzählt.

Eine multikulturell ausgerichtete Schule Austauschschüler Cevin Utecht besucht in Kolumbien eine Schule mit Tradition: Das „Colegio Alemán Barranquilla“ ist die älteste der vier deutschsprachigen Schulen Kolumbiens und wurde bereits 1912 von Mitgliedern der deutschen Kolonie, einer Einwanderervereinigung, gegründet. Im Laufe der Zeit wurde die Schule immer weiter aus- und umgebaut. Absolventen der Schule ist ein direkter Zugang zu deutschen Hochschulen möglich. Das internationale Gütesiegel der „Exzellenten Deutschen Auslandsschule“ der Bundesregierung Deutschland bestätigt die hohe Qualität der Schule. Es wird Spanisch, Englisch und Deutsch gesprochen und unterrichtet. Die Schule ist multikulturell ausgerichtet. Die Ausstattung der Schule hat einen hohen Standard, auch einige Erzieher und Lehrer stammen aus Deutschland. Kinder besuchen das Colegio in der Regel ab der Kinderkrippe und kommen schon dort mit mehreren Sprachen in Berührung.

Obwohl der Vöhrumer so weit weg von zu Hause ist, immerhin trennen ihn 11 500 Kilometer von den Daheimgebliebenen, ist er in regelmäßigem Kontakt mit Familie und Freunden und besucht sogar die Fahrschule. „Onlineunterricht macht es möglich, dass er trotz Zeitunterschied von sieben Stunden seinen theoretischen Fahrschulunterricht in Vöhrum absolvieren kann“, erzählt seine Oma hörbar stolz. Als lebenserfahrene Frau weiß sie, welch’ Gewinn so ein weitgehend selbst organisierter Aufenthalt für ihren Enkel ist. „Ich finde es toll, dass er so mutig war und trotz der Unwägbarkeiten diesen Schritt gewagt hat.“

Wenn Cevin mit seiner Familie telefoniert, schwärmt er von seiner Gastfamilie und den vielen tollen Erlebnissen. Die Schule findet er super, er wurde schnell integriert. Mit Freunden war er auch schon am Meer in Santa Marta. Hier konnte der beim Peiner DLRG engagierte Ehrenamtliche ausgiebig schwimmen, tauchen und schöne Ferien verbringen. Auch Ausflüge in die Umgebung, wie der Besuch von Cartagena, unternimmt „seine“ Familie mit ihm. „Sie ist eine wunderbare Gastfamilie, die mich umsorgt und mir den Aufenthalt unvergessen macht“, schwärmt der Elftklässler. Obwohl er auch manchmal seine eigene Familie vermisse, besonders seinen kleinen Bruder Tom, freue er sich, diesen Austausch gewagt zu haben. Ob es tatsächlich bald möglich ist, dass sich die Familien wie eigentlich geplant, gegenseitig besuchen, ist noch ungewiss. Sicher ist jedoch, dass in ein paar Jahren Violetta und Tom, die jeweils kleineren Geschwister, die Länder tauschen.

Oma Brigitte freut sich, wenn sie in ein paar Wochen ihren Enkel wieder in die Arme schließen kann. „Wahrscheinlich hat der dann so viel erlebt, dass er gar nicht wieder aufhört zu erzählen.“

Von Gritz Storz