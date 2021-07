Peine

Ein VW Golf, der an der Kampstraße in Peine geparkt war, ist am Wochenende offenbar von einem anderen Fahrzeug touchiert worden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro zu kümmern.

Polizei sucht jetzt Zeugen

Laut Polizeibericht muss sich der Vorfall in der Zeit von Samstag, 24. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 25. Juli, 18 Uhr, ereignet haben, der Golf war am rechten Fahrbahnrand der Kmpstraße abgestellt und wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt.

Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon (0 51 71) 9 99-0 zu melden.

Von der Redaktion