Peine

Verkehrsunfallflucht: Am Dienstag in der Zeit zwischen Mitternacht und 15.40 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer die linke Fahrzeugseite eines BMW beschädigt, der auf einem Parkstreifen an der Duttenstedter Straße in Peine abgestellt war. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

