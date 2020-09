Telgte

Unfallflucht in Telgte: Am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr ist eine 50-jährige Peinerin als Mitfahrerin aus einem am rechten Fahrbahnrand der Hannoverschen Heerstraße haltenden Opel ausgestiegen, ohne auf dem nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein 68-jähriger Peiner fuhr mit seinem VW Jetta an dem haltenden Opel vorbei und traf die Frau mit dem rechten Außenspiegel. Sie kam durch den Anprall zu Fall und erlitt mehrerer Knochenbrüche. Die 50-Jährige musste im Klinikum Peine behandelt werden.

Keine Angaben zum Sachverhalt

Der 68-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Aufmerksame Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Flüchtenden und alarmierten die Polizei. Diese konnte den Mann nur kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Mann räumte ein, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein, machte aber zunächst keine weiteren Angaben zum Sachverhalt.

Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol oder Medikamente gab es nach Angaben der Polizeibeamten bei dem Peiner nicht. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hildesheim und einer Bereitschaftsrichterin wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ist anhängig. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Thomas Kröger