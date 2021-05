Unfall in Vöhrum: 53-jährige Autofahrerin verletzt

Vöhrum

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Peine ist am Samstag gegen 12.40 Uhr in Vöhrum auf der Herrenfeldstraße unterwegs gewesen. Als er links in die Schwicheldter Straße einbiegen wollte, übersah er ein von rechts kommendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Bei dem Unfall wurde die ebenfalls aus Peine stammende 53-jährige Fahrerin des anderen Pkw leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 11 000 Euro.

Von der Redaktion