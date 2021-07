Unfall in Telgte: Mädchen hat Schutzengel

Telgte

Einen Schutzengel hat ein zehnjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Telgte gehabt. Das Kind wollte am Samstag um 13.55 Uhr mit seinem Fahrrad die vierspurige Vöhrumer Straße überqueren, ohne auf den Verkehr zu achten, berichtete ein Peiner Polizist am Sonntag. Dabei sei es von dem Citroën einer 70-jährigen Vöhrumerin erfasst worden, die mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern fuhr.

Rettungswagen alarmiert

Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Glücklicherweise erlitt die Zehnjährige nach Angaben des Polizisten lediglich schmerzhafte Prellungen, die ambulant behandelt werden konnten. Die Gesamtschadenshöhe beträgt geschätzt 700 Euro.

Von Jan Tiemann