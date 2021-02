Peine

Die Polizistin war am Freitagnachmittag in einem Streifenwagen zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs – als plötzlich ein Mercedes aus der wartenden Autoschlange ausscherte. Dabei kollidierten die Fahrzeuge am Schwarzen Weg in Höhe einer Tankstelle miteinander. Die 51-jährige Polizistin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt – ihr Beifahrer (23), sowie der andere Unfallbeteiligte erlitten keine Verletzungen. Das teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 16 000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Von der Redaktion