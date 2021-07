In Folge eines Unfalls musste die B 444/Rosenthaler Straße in Peine am Mittwochmorgen für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Eine 17-Jährige stürzte bei Nässe mit ihrem Motorrad, dahinter gab es einen Auffahrunfall mit einem Linienbus. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.