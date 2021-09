Eine 42-jährige Autofahrerin aus Vechelde ist am Donnerstag aus Richtung Hannover kommend an der Anschlussstelle Peine-Ost von der Autobahn 2 abgefahren. An der Einmündung auf die K 75 übersah sie einen Lkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau verletzte sich.