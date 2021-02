Unfall in Peine 79-Jährige wird von Auto erfasst

Peine

Zeugenaufruf der Polizei Peine: Bei einem Verkehrsunfall wurde bereits am Montag, gegen 13.40 Uhr eine 79-jährige Frau von einem roten Fahrzeug angefahren, wie die Polizei mitteilt. Der Verkehrsunfall ereignet sich am Bahnhofsplatz. Die Frau wollte am dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren und wurde dabei von dem Auto erfasst. Busfahrer kamen der Frau zur Hilfe.

Das Fahrzeug sei von einer Frau geführt worden. Name und Kennzeichen der Autofahrerin sind nicht bekannt. Der Sachverhalt wurde der Polizei am späten Freitagnachmittag mitgeteilt.

Die 79-Jährige ist durch den Unfall verletzt worden. Die Busfahrer und die Fahrzeugführerin des roten Fahrzeugs werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Von der Redaktion