Unfall auf der B 494: Polizei sucht Zeugen

Algermissen

Eine 20-jährige Clauenerin ist am Dienstagnachmittag gegen 16.28 Uhr an der Kreuzung B 494/K 517 bei Algermissen ( Hildesheim) mit einem Skoda-Fahrer (20) aus Peine zusammengestoßen und wurde dabei verletzt. Mit ihrem Seat befuhr die Clauenerin die B 494 in Richtung Hildesheim. Beim Passieren der Kreuzung zur K 517 übersah sie den 20-Jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug aus Richtung Algermissen kam und auf die B 494 abbog. Nach der Kollision verlor die Clauenerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Die Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Unfall bei der Polizei Sarstedt telefonisch unter (0 50 66) 98 50 zu melden.

Von Nathalie Diana