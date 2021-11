Peine

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 10 Uhr an der Einmündung „Am Ottos Hof“ und Ostrandstraße in Peine ereignet. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer übersah den Fahrradfahrer, der entlang der Ostrandstraße unterwegs war. Der Radler kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich ins Klinikum Peine. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Von der Redaktion