2133 Unfälle hat die Peiner Polizei im Vorjahr registriert. Der Unfallatlas des Statistischem Bundesamts zeigt, dass es in vier Straßen und an zwei Kreuzungen im Peiner Kreisgebiet besonders häufig gekracht hat und es in einem Ort im Nordkreis die meisten Unfälle mit Radfahrern gab.