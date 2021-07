Unbekannte schmieren Antifa-Schriftzug und Hakenkreuze an BBS in Vöhrum

Peine

Bislang Unbekannte beschmierten Teile der Fassade der Berufsbildenden Schule in Vöhrum mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „Antifa“. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Der Tatzeitraum lag nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 30. Juni, 17.45 Uhr und Donnerstag, 1. Juli, 5.40 Uhr.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt der polizeiliche Staatsschutz. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, dass sich Zeugen unter Telefonnummer (0 51 71) 9990 bei den Beamten in Peine zu melden.

Von Michael Lieb