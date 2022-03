Ukraine-Krieg: Landrat Heiß ruft die Peiner zum Spenden auf

Peine

Mehrere Hilfsaktionen für die Kriegsopfer in der Ukraine laufen aktuell im Landkreis Peine. Dabei sammelt die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) Spenden für den Kreis Kalusch. Landrat Henning Heiß (SPD) bittet die heimischen Bürger und Firmen um Unterstützung.

„Seit 2006 sind wir als Landkreis Peine mit dem polnischen Kreis Oppeln partnerschaftlich verbunden. Da viele Ukrainerinnen und Ukrainer zunächst nach Polen flüchten, haben wir in Oppeln nachgefragt, wie wir helfen können. Vor ein paar Tagen haben wir von dort einen emotionalen Hilfeaufruf für die Menschen in der Ukraine im Landkreis Kalusch, dem Partnerkreis Oppelns, erhalten“, sagt Heiß. Landrat Henryk Lakwa aus Oppeln habe geschrieben: „Liebe Freunde aus Deutschland, unsere Freunde in der Ukraine benötigen unsere Unterstützung. Das ist kein Boxkampf mit Regeln und Richter, das ist Krieg. Leider.“

Eine neue Perspektive schaffen

Selbstverständlich habe man Unterstützung zugesichert und will nun schnellstmöglich Spenden aus dem Landkreis Peine auf den Weg zu bringen. Henning Heiß weiter: „Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, den Serviceclubs und weiteren Organisationen rufen wir Sie heute zu Sach-, Material- und Geldspenden für die Bevölkerung in der Ukraine auf. Zusammen mit unseren Partnern übernehmen wir die Sortierung, die Sammlung und den Transport der Spenden, sodass diese auch wirklich bei den Menschen vor Ort im Kreis Kalusch ankommen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, mit der Sie den Menschen Hoffnung und eine neue Perspektive schenken.“

Große Hilfsbereitschaft

Armin Obermeier von der Wito erklärt: „Es haben schon viele Peiner Privatleute und Firmen gespendet. Vielen Dank dafür! Jetzt wäre es toll, wenn noch mehr Unternehmen mitmachen und uns mit Sach- oder Geldspenden unterstützen würden.“ Obermeier ist unter Telefon (01 51) 11 45 39 07 erreichbar. Auch DRK-Geschäftsführer Ralf Niederreiter ist begeistert von der Hilfsbereitschaft der Menschen: „Der Krieg vor unserer Haustür berührt die Menschen. Es wurde bereits eine große Menge Kleidung in der Kleiderkammer abgegeben. Wir haben schon zahlreiche Kartons gepackt. Und auch die in Peine ankommenden ukrainischen Flüchtlinge – Frauen und Kinder – benötigen dringend Sommerkleidung. Unser aller Hilfe ist weiter gefragt.“

Bezüglich des Transportes der Peiner Hilfsgüter an die ukrainische Grenze ist Mario Wesche zuversichtlich. Wesche ist Chef der Entsorgungsfirma Bewe und engagiert sich ehrenamtlich. Er erklärt: „Es sind heimische Transportunternehmen bereit, die Fracht mit Lastwagen an die Grenze zu bringen. Die Organisation übernehmen dabei unsere polnischen Freunde aus Oppeln.“

Hier kann man unterstützen

Die Peiner DRK-Kleiderkammer am Lehmkuhlenweg 29 sammelt Winter- und Sommerkleidung, Stiefel, Knieschoner, Thermounterwäsche, Schlafsäcke und Thermomatten, Rucksäcke, Hygieneartikel. Alle, die spenden möchten, können ordentliche und gewaschene Kleidung am Donnerstag, 17. März, von 13 bis 18 Uhr und Freitag, 18. März, von 9 bis 14 Uhr abgeben.

In der blauen Con-Pro-Lagerhalle in Peine, Woltorfer Straße 107, kann man folgende Artikel abgeben: Essgeschirr und Trinkflaschen, Zelte/Campingkocher, technische Geräte: Generatoren oder Schweißgeräte, Taschenlampen und Powerbanks, Werkzeuge: Äxte, Sägen, Schaufeln, medizinische Artikel: Schmerzmittel, Erste-Hilfe-Pakete, Verbandsmaterial und Rettungsdecken. Mitarbeiter nehmen Anlieferungen am Freitag, 18. März, von 9 bis 13 Uhr und Samstag, 19. März, von 13 bis 16 Uhr entgegen.

Geldspenden

Und wer Geld spenden möchte, kann das über das Hilfsprojekt der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine unter www.heimatherzen.de veranlassen.