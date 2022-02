Ukraine-Flüchtlinge: Peiner Hilfsorganisationen sind bereit für Einsatz

Kreis Peine

Peines Hilfsorganisationen, der Caritasverband und das Deutsche Rotes Kreuz (DRK), haben sich auf die Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet. „Wir sind jeden Tag hier, “, sagt Angela Denecke, Geschäftsführerin der Caritas. „Die Grenzen sind noch nicht zu, die Menschen können raus. Aber sie müssen wohl durch die Landesaufnahmelager – das wird auch den Ukrainern nicht erspart bleiben“, so die Caritas-Chefin.

In erster Linie bräuchten die Geflüchteten Zuspruch und einen Ort, an dem sie keine Angst mehr haben müssten, erläutert Denecke. „Wichtig ist, dass sie zuerst mal ein Dach über dem Kopf haben“, sagt sie. Von den zentralen Aufnahmestellen würden die Flüchtlinge in die Kreise und Gemeinden zugewiesen – in Peine würden sie zunächst in der Unterkunft am Lehmkuhlenweg untergebracht. „Dorthin haben wir eine ganz enge Verbindung“, so Denecke.

DRK kann Schlafplätze und Verpflegung stellen

Auch der Peiner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht auf Abruf bereit. „Wir haben vom Generalsekretariat in Berlin eine Anfrage bekommen, ob wir Personal und Fahrzeuge stellen können, um Menschen nach Deutschland zu bringen“, schildert Geschäftsführer Ralf Niederreiter. Ein konkreter Einsatz sei jedoch noch nicht geplant.

Sollten Hallen – wie etwa die Ilseder Gebläsehalle in der Flüchtlingskrise 2015 – zu Flüchtlingsunterkünften umfunktioniert werden, könnte das DRK dort kurzfristig tätig werden. „Wir können innerhalb von 48 Stunden 300 Schlafplätze aufbauen – nur durch die ehrenamtlichen Helfer aus der Bereitschaft“, so Niederreiter. Zudem gebe es eine Zeltküche, die die Geflüchteten versorgen könne.

Auch Ferienwohnungen und Zimmer für Geflüchtete im Land

Angela Denecke hat die Erfahrung gemacht, dass viele Geflüchtete schnell ankommen, ein eigenes Leben führen, sich einrichten und nicht in einer Sammelunterkunft leben wollten. Ein großer Kreis an Dolmetschern und ehrenamtlichen Übersetzern stehe bereit, den Geflüchteten zu helfen, generell sei aber Englisch die Sprache, in der man sich gut verständigen könne. Hilfsbereite, die Unterkünfte – Ferienwohnungen oder Zimmer – für Geflüchtete anbieten möchten, können sich über das Portal „Host4Ukraine“melden.

Von Kleiderspenden bitten die Organisationen vorerst Abstand zu nehmen. „Wir hätten auch gar keine Möglichkeit, große Mengen zu lagern“, so DRK-Geschäftsführer Niederreiter. „Wenn Kleidung benötigt wird, werden wir zum Spenden aufrufen.“

Von Mirja Polreich