Das war die perfekte Einstimmung auf Weihnachten: Landwirte haben in Schmedenstedt und Blumenhagen noch einmal mit einer Trecker-Lichterfahrt überrascht – trotz vorheriger Warnung des Landkreises.

Überraschung gelungen: Lob für Lichterfahrten in Schmedenstedt und Blumenhagen

Mit leuchtenden Traktoren - Überraschung gelungen: Lob für Lichterfahrten in Schmedenstedt und Blumenhagen

Mit leuchtenden Traktoren - Überraschung gelungen: Lob für Lichterfahrten in Schmedenstedt und Blumenhagen